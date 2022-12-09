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Допинг

Сегодня, 09:45

У американских атлетов — 20 дисквалификаций за три года. Допинг в Штатах побежден окончательно?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Гил Робертс.
Фото Global Look Press
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Олимпийский чемпион Гил Робертс пять лет назад пострадал из-за любви, а теперь — из-за «отравленных БАДов».

Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о дисквалификации чемпиона Олимпиады-2016 в легкоатлетической эстафете 4х400 метров Гила Робертса. 33-летний спортсмен в мае этого года сдал положительный внесоревновательный тест на запрещенные андарин и остарин. Причем это уже второй допинговый инцидент с данным спортсменом за последние пять лет. По-хорошему, сейчас все должно было закончиться пожизненным отстранением. Однако наказание составило всего 16 месяцев. Чем же объясняется такой мягкий приговор?

Повод усомниться в искренности

Остарин в последнее время действительно часто попадается в спортивном питании. Причем этот допинг не указан на упаковке — то есть препарат «загрязнен», и прямой вины спортсмена в случившемся вроде бы нет. Конечно, если не брать во внимание то, что антидопинговые организации многократно предупреждали об опасности БАДов, и в конечном итоге ответственность за присутствие запрещенки в своем организме несет каждый атлет лично. Сейчас Гил предъявил «зараженные таблетки» и, по идее, мог бы вообще избежать наказания, если бы не странная история пятилетней давности.

Гил РОБЕРТС. Поцелуй со вкусом допинга

В 2017 году Робертс попал во все рейтинги диких антидопинговых объяснений, поведав историю попадания в свой организм запрещенного пробенецида. По словам спортсмена, его девушка путешествовала по Индии и там сильно простудилась. Нормальных врачей поблизости не было, и местный колдун дал путешественнице народное зелье от простуды (как выяснилось потом, это было производное от препарата Moxylong). Больной полегчало, и она продолжила пить колдовское лекарство и после своего возвращения в США.

И вот однажды девушка приняла препарат, после чего начала страстно целоваться с Гилом, и крошки лекарства якобы попали с ее губ в организм спортсмена. Что впоследствии и привело к положительному тесту на допинг. Самое удивительное, что в USADA этому объяснению поверили, и Робертс избежал наказания. Ну а теперь прекрасная история с поцелуями спасла его от пожизненного. Могут ли все эти оправдания оказаться правдой? Наверняка — ведь жизнь разнообразна и непредсказуема. Однако когда один и тот же спортсмен дважды попадает в странные истории с допингом — это как минимум повод усомниться в его искренности.

Гил Робертс. Фото Global Look Press
Гил Робертс.
Фото Global Look Press

Оплот «чистого спорта»?

Также обращают на себя внимание участившиеся за последние годы допинговые случаи с американскими легкоатлетами. В этом виде спорта и раньше у сборной США репутация была, мягко говоря, небезупречной. Чего стоят истории Мэрион Джонс и Джастина Гэтлина. Однако в последнее время «залетов» у заокеанских звезд как-то слишком много. Конечно, надо учитывать, что атлетов в Штатах вообще огромное количество — с учетом студенческого спорта только на топ-уровне выступает несколько тысяч человек. И на этом фоне два десятка инцидентов с запрещенкой за три последние года — вроде бы капля в море.

Но, с другой стороны, стоит посмотреть, кто и на чем попадается. И здесь перед нами предстает полный спектр нарушений и препаратов. Что говорит о том, что инциденты — это, скорее всего, не случайные ошибки (в стиле рассказов Гила Робертса), а только вершина айсберга. Например, до сих пор вызывает недоумение дисквалификация знаменитого тренера Альберто Салазара, который получил отстранение на четыре года — притом что не был пойман и дисквалифицирован ни один из его звездных учеников.

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Долго судилась в CAS бегунья на длинные дистанции Шелби Хулихан. Прошлым летом эта спортсменка получила четыре года дисквалификации из-за положительного теста на стероид нандролон. Хулихан уверяла, что допинг попал ее организм вместе с «зараженной свининой» в мясном блюде буррито. Однако CAS не принял аргументы участницы Олимпиады-2016. Большое количество инцидентов связано с пропуском допинг-тестов. Самый яркий пример здесь — звездный спринтер Кристиан Коулман. Также хватает историй с марихуаной — в прошлом году она стоила олимпийской награды бегунье Шакарри Ричардсон.

Конечно, все это жизнь и подобное может случиться в любом другом месте Земного шара. Однако в случае с США мы имеем дело со страной, которая учит всех чистому спорту. И главный вопрос в том — есть у нее для этого моральное право.

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Американские легкоатлеты, наказанные за допинг за три года

Кристиан Коулман (флажки) — два года

— Джеффри Браун (трафик допинга) — четыре года

— Альберто Салазар (трафик допинга) — четыре года

— Тодд Дэвис (флажки) — четыре года

— Александра Гошенур (остарин) — шесть месяцев

— Коул Уолш (марихуана) — шесть месяцев

— Кевин Кастиль (стероиды) — четыре года

— Жасмин Блокер (спиронолактон) — предупреждение

— Оби Игбокве (тестостерон) — 30 месяцев

— Цах Гем (масло герани) — два года

Шелби Хулихан (стероиды) — четыре года

— Камари Монтгомери (марихуана) — один месяц

— Шакарри Ричардсон (марихуана) — один месяц

— Ана Иризарри (мельдоний) — три года

Бриана Макнил (флажки и обман) — пять лет

Эрик Кинард (флажки) — шесть месяцев

Гарретт Скантлинг (стероиды) — четыре года

— Хассан Мид (остарин) — три года

— Линдси Шерф (анаболики) — четыре года

Рэндольф Росс (флажки) — решение не обнародовано

— Гил Робертс (остарин) — 16 месяцев

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