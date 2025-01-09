В США продолжают воевать с ВАДА: USADA поддержало решение правительства не платить взнос за 2024 год и требует аудита организации

Будут ли санкции?

Американское антидопинговое агентство (USADA) выступило с поддержкой решения правительства США задержать выплату взноса за 2024 год Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). В Америке недовольны тем, как организация разрешила скандал с китайскими пловцами.

С заявлением выступил глава USADA

В среду, 8 января, Управление национальной политики по контролю за наркотиками Белого дома в очередной раз заявило о задержке выплат взносов в ВАДА. Причиной отказа от платежа в 3,6 миллиона долларов послужило недоверие к организации на фоне истории с китайскими пловцами: весной 2024-го выяснилось, что 23 спортсмена из Поднебесной попались на допинге, но избежали санкций, так как Всемирное антидопинговое агентство не смогло опровергнуть решение CHINADA. По версии китайцев, запрещенные вещества попали в организмы атлетов непреднамеренно.

Решение Белого дома тут же поддержали в Антидопинговом агентстве США — на сайте организации появилось обращение главы USADA Трэвиса Тайгарта, в котором он выразил согласие с действиями правительства.

«К сожалению, нынешние руководители ВАДА не оставили США другого выбора после того, как не выполнили несколько вполне разумных просьб, таких как проведение независимого аудита деятельности ВАДА, чтобы добиться прозрачности и подотчетности, необходимых для обеспечения соответствия ВАДА целям защиты спортсменов.

С тех пор как стало известно, что ВАДА не справилось с положительными тестами 23 китайских пловцов, что дало Китаю и его спортсменам особый режим в соответствии с правилами, многие заинтересованные стороны со всего мира, включая спортсменов, правительства и национальные антидопинговые агентства, добивались от руководства Антидопингового агентства ответов, прозрачности и подотчетности», — заявил Тайгарт.

Трэвис Тайгарт. Фото Global Look Press

USADA платило в бюджет ВАДА больше многих других стран

Отношения между организациями испортились еще в 2020-м, в конце первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда он подписал закон Родченкова, по которому США могут преследовать любого человека за участие в допинговых махинациях. Тогда же у Управления национальной политики по контролю за наркотиками появились полномочия блокировать платежи в ВАДА, если организация не будет действовать прозрачно, о чем также напомнил Тайгарт.

«С момента создания ВАДА в 2000 году США были самым крупным плательщиком в его бюджет и являлись убежденными сторонниками создания эффективной глобальной антидопинговой системы для защиты спортсменов, выступающих на самых высоких уровнях. Однако полномочия по отказу от выплат ВАДА были введены в действие при первой администрации Трампа совместно с Конгрессом, когда неэффективность ВАДА была раскрыта в связи с государственной допинговой схемой, спонсируемой Россией», — заявил глава USADA.

При этом в ВАДА пока не планируют идти на поводу у американцев. В конце ноября агентство подало иск в швейцарский суд, обвинив USADA в клевете. Кроме того, ранее в организации запретили представителям США присутствовать на своих заседаниях.

Будут ли еще санкции к США?

Американцы в скором времени будут принимать множество крупных спортивных событий: чемпионат мира по футболу в 2026 году, Олимпиады в 2028-м и 2034-м. В теории за разрыв отношений с ВАДА могут грозить серьезные санкции — вплоть до запрета американского флага на соревнованиях и в целом запрета на проведение международных турниров. Однако многие сомневаются, что Штаты как-то накажут за конфликт со Всемирным антидопинговым агентством.

Фото Global Look Press

Так, депутат Госдумы Дмитрий Свищев не верит даже в минимальное наказание американцев.

«Интересное кино получается. По словам представителей антидопингового агентства отказ от выплаты взноса за 2024 год должен повлечь за собой исключение представителей страны из исполкома и совета учредителей. Но произойдет ли все так в действительности? Я сильно сомневаюсь. От ВАДА вряд ли последуют какие-то серьезные санкции в отношении США. Это им не Россию от турниров отстранять. Здесь организация не будет кусать руку, которая их кормит. Сейчас вес Америки в спорте довольно серьезный, и я не думаю, что ВАДА сможет побороть эту систему», — заявил Свищев.