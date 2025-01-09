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Допинг

Допинг

Сегодня, 15:15

В США продолжают воевать с ВАДА: USADA поддержало решение правительства не платить взнос за 2024 год и требует аудита организации

USADA поддержало решение Белого дома удержать выплату взносов WADA за 2024 год
Егор Сергеев
Логотип ВАДА и флаг США
В США приняли решение не платить взнос за 2024 год в ВАДА.
Фото Global Look Press
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Будут ли санкции?

Американское антидопинговое агентство (USADA) выступило с поддержкой решения правительства США задержать выплату взноса за 2024 год Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). В Америке недовольны тем, как организация разрешила скандал с китайскими пловцами.

С заявлением выступил глава USADA

В среду, 8 января, Управление национальной политики по контролю за наркотиками Белого дома в очередной раз заявило о задержке выплат взносов в ВАДА. Причиной отказа от платежа в 3,6 миллиона долларов послужило недоверие к организации на фоне истории с китайскими пловцами: весной 2024-го выяснилось, что 23 спортсмена из Поднебесной попались на допинге, но избежали санкций, так как Всемирное антидопинговое агентство не смогло опровергнуть решение CHINADA. По версии китайцев, запрещенные вещества попали в организмы атлетов непреднамеренно.

Решение Белого дома тут же поддержали в Антидопинговом агентстве США — на сайте организации появилось обращение главы USADA Трэвиса Тайгарта, в котором он выразил согласие с действиями правительства.

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«К сожалению, нынешние руководители ВАДА не оставили США другого выбора после того, как не выполнили несколько вполне разумных просьб, таких как проведение независимого аудита деятельности ВАДА, чтобы добиться прозрачности и подотчетности, необходимых для обеспечения соответствия ВАДА целям защиты спортсменов.

С тех пор как стало известно, что ВАДА не справилось с положительными тестами 23 китайских пловцов, что дало Китаю и его спортсменам особый режим в соответствии с правилами, многие заинтересованные стороны со всего мира, включая спортсменов, правительства и национальные антидопинговые агентства, добивались от руководства Антидопингового агентства ответов, прозрачности и подотчетности», — заявил Тайгарт.

Генеральный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт
Трэвис Тайгарт.
Фото Global Look Press

USADA платило в бюджет ВАДА больше многих других стран

Отношения между организациями испортились еще в 2020-м, в конце первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда он подписал закон Родченкова, по которому США могут преследовать любого человека за участие в допинговых махинациях. Тогда же у Управления национальной политики по контролю за наркотиками появились полномочия блокировать платежи в ВАДА, если организация не будет действовать прозрачно, о чем также напомнил Тайгарт.

«С момента создания ВАДА в 2000 году США были самым крупным плательщиком в его бюджет и являлись убежденными сторонниками создания эффективной глобальной антидопинговой системы для защиты спортсменов, выступающих на самых высоких уровнях. Однако полномочия по отказу от выплат ВАДА были введены в действие при первой администрации Трампа совместно с Конгрессом, когда неэффективность ВАДА была раскрыта в связи с государственной допинговой схемой, спонсируемой Россией», — заявил глава USADA.

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При этом в ВАДА пока не планируют идти на поводу у американцев. В конце ноября агентство подало иск в швейцарский суд, обвинив USADA в клевете. Кроме того, ранее в организации запретили представителям США присутствовать на своих заседаниях.

Будут ли еще санкции к США?

Американцы в скором времени будут принимать множество крупных спортивных событий: чемпионат мира по футболу в 2026 году, Олимпиады в 2028-м и 2034-м. В теории за разрыв отношений с ВАДА могут грозить серьезные санкции — вплоть до запрета американского флага на соревнованиях и в целом запрета на проведение международных турниров. Однако многие сомневаются, что Штаты как-то накажут за конфликт со Всемирным антидопинговым агентством.

Логотип ВАДА
Фото Global Look Press

Так, депутат Госдумы Дмитрий Свищев не верит даже в минимальное наказание американцев.

«Интересное кино получается. По словам представителей антидопингового агентства отказ от выплаты взноса за 2024 год должен повлечь за собой исключение представителей страны из исполкома и совета учредителей. Но произойдет ли все так в действительности? Я сильно сомневаюсь. От ВАДА вряд ли последуют какие-то серьезные санкции в отношении США. Это им не Россию от турниров отстранять. Здесь организация не будет кусать руку, которая их кормит. Сейчас вес Америки в спорте довольно серьезный, и я не думаю, что ВАДА сможет побороть эту систему», — заявил Свищев.

ВАДА
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