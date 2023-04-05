У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?

Дело о поддельных справках и фейковых врачах у африканских бегунов набирает обороты.

Дисциплинарный трибунал, созванный по инициативе Athletics Integrity Unit (независимая организация по борьбе с допингом), выявил преступную кенийскую схему по прикрытию спортсменов, принимавших допинг. В деле замешаны медицинские учреждения, выдававшие поддельные справки. По подозрительно похожему сценарию (и также через кенийский госпиталь) недавно пытался оправдаться новозеландский легкоатлет Зейн Робертсон, получивший за свои махинации восьмилетнюю дисквалификацию.

Кения в центре внимания по допинговым делам

Только за прошлый год AIU выявила 25 случаев применения запрещенных препаратов кенийскими легкоатлетами. Масштаб допинговых проблем едва не привел в декабре 2022 года к отстранению национальной федерации по этому виду спорта. Его удалось избежать только после заявления правительства Кении об увеличении финансирования антидопинговой программы до 25 миллионов долларов на следующие пять лет.

Однако лучше ситуация пока не становится: исполнительный директор AIU Бретт Клотье заявляет, что «в стране действует группа организованных преступников, наживающихся на спортсменах» и что «спортсмены боятся говорить». Тем не менее первые шаги к раскрытию криминальной схемы уже сделаны. На основании материала дел двух кенийских легкоатлеток, дисквалифицированных на длительные сроки (5 и 8 лет соответственно) AIU и Кенийское антидопинговое агентство вышли на след преступников, подделывавших медицинские документы с целью помочь спортсменкам избежать наказания.

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Дело фейковых врачей

Расследуя в феврале обстоятельства дела Эглай Нафуна Нальяни (о дисквалификации на 8 лет объявлено 4 апреля), трибунал AIU обнаружил в нем сходства с более ранним, в котором фигуранткой была другая спортсменка Бетти Лемпус (дисквалифицирована на 5 лет с 23 января). Обе кенийские бегуньи предоставили для своего оправдания фальшивые медицинские справки из одного и того же госпиталя в Эльдорете. И Лемпус, и Нальяни утверждали, что запрещенные вещества они получили через внутримышечные инъекции.

Как выяснилось, подписи на справках принадлежали врачам, не имевшим отношения к данному учреждению, а уколов указанных веществ спортсменки не получали вовсе. Также подозрения AIU вызвало то обстоятельство, что в медицинских документах использовали практически идентичные формулировки (хотя врачи были разные: Филип Мьюри и Дэвис Лукорито Ванамбиси). На основании этого трибунал сделал вывод, что и Лемпус, и Нальяни консультировал один и тот же человек, придумавший схему.

«На наш взгляд, нет никакой возможности, чтобы спортсмен в данном случае имел медицинские познания ни для составления письма доктора Дэвиса Лукорито Ванамбиси, ни для электронного письма от 24 марта 2022 года, ни для создания схемы, используемой в настоящем деле», — говорится в официальном заявлении AIU.

При внимательном рассмотрении случаев Лемпус, Нальяни, а также схожее дело Зейна Робертсона (с поддельными документами и подписями от несуществующих докторов) становится ясно, что «медицинские познания» кенийских преступников сильно преувеличены. Так, новозеландец якобы получил инъекцию эритропоэтина вместо вакцины от ковида. Но случаи кенийских легкоатлеток еще более любопытные.

Бетти Лемпус 5 сентября 2021 года установила личный рекорд на полумарафоне в Париже (1:05.46), а месяц спустя результаты анализа пробы спортсменки во французской лаборатории показали наличие следов триамцинолона ацетонида (синтетический глюкокортикостероид). В феврале 2022-го кенийская легкоатлетка предоставила документы из госпиталя в Эльдорете, где ей якобы за 16 дней до полумарафона была назначена инъекция. Однако избежать наказания Лемпус не удалось: по наводке информатора AIU была проведена проверка бумаг, и оказалось, что они являются поддельными.

Эглай Нафуна Нальяни, соревновавшаяся в основном на дистанции 800 м (личный рекорд спортсменки — 2.00,28), сдавала допинг-пробы 1 и 12 февраля 2022 года в Германии. Во второй из них кельнская лаборатория обнаружила метаболиты 19-норандростерона (анаболический стероид). После перепроверки, которая заняла три месяца, и первая проба оказалась положительной на метаболиты того же вещества. Каким же было объяснение Нальяни? Якобы 10 января 2022 года у нее начались сильные менструальные боли, которые не проходили два дня, 12 января Эглай обратилась за медицинской помощью. В госпитале спортсменке сделали инъекцию препарата «Сустанон-250» (используется для нормализации гормонального фона и производится в Германии). Якобы последствия этого укола и дали следы стероида в пробах спортсменки. Однако в указанном препарате содержатся четыре эфира тестостерона, а нандролона (19-норандростерона) нет вовсе! Превратиться в более сильный анаболический стероид уже в организме Нальяни тестостерон не мог.

То есть прикрывает легкоатлетов по одной и той же схеме с поддельными документами из госпиталя явно не квалифицированный врач, а просто мошенник, у которого есть возможность достать бланки и печати. Поймать преступника ни AIU, ни Кенийскому антидопинговому агентству, ни полиции пока не удалось. Спортсмены же личность своего «помощника» раскрывать сами не спешат, предпочитая дисквалификацию огласке.