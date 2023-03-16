О дивный чистый спорт. ВАДА стремится к тотальному контролю над атлетами

Президент организации Витольд Банька хочет получить доступ к телефонам и ноутбукам подозреваемых спортсменов.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с очередной, мягко говоря, оригинальной инициативой. Президент организации Витольд Банька заявил, что ВАДА на время расследования допинговых дел хотело бы обладать правом доступа к персональным данным спортсменов на их электронных устройствах, включая телефоны и ноутбуки. Делаться это будет, само собой, во имя идеалов чистого спорта и для всеобщей пользы. Но, кажется, пожелания ВАДА заставляют проводить параллели с классическими романами-антиутопиями — «Мы» Евгения Замятина, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли или «1984» Джорджа Оруэлла.

Гаджеты под угрозой

Польский функционер высказал скандальную идею на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне. «Спортсмены меня часто спрашивают, почему тестирование выявляет так мало нарушителей, почему мы не ловим всех, кто принимает запрещенные препараты. Думаю, вы согласитесь со мной, что мы не сможем победить допинг в спорте, как и не искореним криминал из повседневной жизни — всегда найдется тот, кто захочет обмануть систему. Сколько нарушений или преступлений происходит в мире? Тысячи или даже миллионы, но далеко не все из них раскрываются полицией или другими органами», — приводит слова Баньки ТАСС.

То есть главе ВАДА вроде как жалуются сами атлеты — мол, не ловите нечестных конкурентов, плохо работаете, надо все делать лучше. Но победить допинг обычными методами Банька и его помощники не могут. По крайней мере, действуют не слишком эффективно. Однако средство, конечно же, есть.

Фото Global Look Press

«Считаю ли я, что антидопинговые расследовали должны иметь больше инструментов и открыть доступ к мобильным телефонам и ноутбукам? Конечно, мы бы смогли работать более эффективно, если бы получили на это право. Понятно, что государственные власти будут немного сопротивляться тому, чтобы предоставить нам такие возможности, потому что это провоцирует юридические проблемы. Но с нашей точки зрения было бы очень полезно и ценно иметь доступ к тем же компьютерам», — продолжил свою мысль господин Банька. Таким образом, ВАДА требует огромных полномочий, а заодно и готово загнать атлетов в настоящую спортивную антиутопию, контролируя каждый их шаг и чих.

А что насчет ментального здоровья?

Вряд ли кто-то будет спорить, что современные люди (и спортсмены не исключение) уже не могут представить себя без гаджетов — там хранится огромное количество данных, в том числе приватных. Семейные сложности, финансовые вопросы, планы подготовки, тактические задумки — если получить доступ к телефону, все это можно без труда найти. И тогда о приватности можно забыть окончательно и бесповоротно. Человек будет жить словно за прозрачным стеклом, все его действия будут просматриваться, а в каком-то смысле и контролироваться. Вот в общем-то к чему, похоже, стремится ВАДА.

Конечно, кто-то скажет, что речь идет только о подозреваемых. Но подозревать-то можно кого угодно даже без конкретных доказательств. Презумпция вины в антидопинговых делах и раньше беспокоила многих, а сейчас она может быть возведена в абсолют. ВАДА и так имеет очень много (если не слишком много) полномочий, а в случае если нынешние пожелания Баньки реализуются, возведет свою власть над спортсменами в абсолют. Следующим шагом разве что могли бы стать, например, пытки атлетов каленым железом или другие изощренные способы добычи важной информации в лучших традициях испанской инквизиции. Это, если кто не понял, ирония, но в каждой шутке по поводу ВАДА...

Фото Reuters

Кроме того, ВАДА при доступе к важной персональной информации получит по сути функции национальных следственных органов, являясь при этом международной организацией. То есть антидопинговые чиновники без всяких проблем будут залезать в ноутбуки спортивных звезд. И тем самым могут превратить жизнь спортсменов в настоящий ад. Даже интересно, как эта тема может уживаться с актуальной для современного спорта темой ментального здоровья? Скорее, подобная слежка или даже просто мысль о ее возможности будут приводить к ментальному нездоровью, психологическим срывам и даже досрочным завершениям карьер.

Так что спору нет, с допингом в современном спорте надо бороться. Но также неплохо бы бороться и с возрастающими аппетитами ВАДА, которые противоречат многим фундаментальным свободам современного общества.