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Дочь легендарного Гретцки вышла замуж за допингера. Как так получилось?

Владимир Мочалкин
Паулина Гретцки и Дастин Джонсон.
Фото Getty Images
Паулина Гретцки и Дастин Джонсон.
Фото Getty Images
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Паулина Гретцки и Дастин Джонсон поженились через десять лет после первого свидания.

Мало кто будет отрицать, что Уэйн Гретцки является одним из самых великих хоккеистов в истории этого вида спорта. Его номер 99 выведен из обращения во всех клубах НХЛ — как дань уважения легенде и способ показать, что новой звезды, выступающей под девятками, больше никогда не появится.

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Несмотря на многочисленные награды и рекорды, сердца болельщиков канадец завоевал благодаря своей скромности и репутации хорошего парня. Помимо невероятных успехов на льду, Великий, как его прозвали фанаты, доказал, что он является таким же человеком и в обычной жизни. Уэйн — примерный семьянин и после завершения спортивной карьеры все свое свободное время уделяет семье.

Вот уже 35 лет Уэйн счастлив в браке с американской актрисой Джанет Джонс — пара познакомилась в далеком 1984 году, а спустя четыре года они официально стали мужем и женой. В семье Гретцки родилось пятеро детей: сыновья Тай, Трэвор и Тристан, младшая дочь Эмма и их первенец — старшая дочь Паулина, появившаяся на свет в конце 1988 года в Лос-Анджелесе.

Паулина Гретцки и Дастин Джонсон. Фото Getty Images
Паулина Гретцки и Дастин Джонсон.
Фото Getty Images

Под светами софитов

Несмотря на то что Паулина Гретцки родилась в Калифорнии, всю свою молодость она провела в Нью-Йорке, так как ее отец выступал за «Рейнджерс». С самого рождения девушка привыкла к всеобщему вниманию — в интернете можно найти множество фотографий, как молодая Паулина ходит вместе со своим отцом на интервью и пресс-конференции. После выпуска из школы девушка решила, что не будет поступать в колледж и начнет карьеру профессиональной модели.

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Разумеется, многие понимают, что такие решения зачастую не приносят ничего хорошего, однако в случае Паулины Гретцки волноваться не стоило. Начиная с 2005 года дочь прославленного хоккеиста появилась на обложках таких журналов, как Maxim, Sports Illustrated, Golf Digest и Flare, а в 2006 году даже попробовала себя в роли поп-певицы, записав свой первый музыкальный сингл Collecting Dust, который легко можно найти на YouTube. Несмотря на такую бурную карьеру, Паулина решила еще раз сдвинуть границы своих талантов и пойти по стопам матери в киноиндустрии — на ее счету роли в таких картинах, как «Слава» и «Одноклассники 2».

В 2009 году Уэйн Гретцки и Джанет Джонс познакомили дочь с Дастином Джонсоном — одним из лучших гольфистов всех времен. Все устроила Джанет, которая выступала в паре с Джонсоном на одном благотворительном турнире по гольфу. Несмотря на уговоры матери, Паулина признается, что их первая встреча с гольфистом не произвела на обоих никакого впечатления и на очень долгое время они забыли друг о друге. При этом Джонсон остался в близких отношениях с семьей Гретцки.

Паулина Гретцки и Дастин Джонсон. Фото Getty Images
Паулина Гретцки и Дастин Джонсон. Фото Getty Images
Фото Getty Images

На первое свидание вместе с родителями

Спустя три года после знакомства Дастин и Паулина договорились пойти на свое первое свидание. К сожалению, оно пошло не так, как они рассчитывали, потому что родители Паулины пошли вместе с молодыми людьми. В интервью журналу Golf девушка сама в этом признается: «Я даже не знаю, можно ли это назвать настоящим свиданием, так как мой отец увязался за мной».

Однако сам Уэйн отрицает, что сделал этого из-за какого-то умысла, рассказав свою версию произошедшего: «Так всегда происходит у нас в семье. Мы с женой идем куда-нибудь поужинать, а за нашим столом сразу появляется дюжина людей».

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Несмотря на такое странное первое свидание, пара влюбилась без памяти и уже никогда не расставалась. Паулина признается, что раньше ненавидела гольф и сильно полюбила его только после встречи со своим женихом. В августе 2013 года, всего лишь спустя семь месяцев после их первого свидания, Джонсон сделал предложение, и она сказала да.

При этом данное событие не стало поворотным в жизни пары. Помимо своей спортивной карьеры Джонсон был знаменит разгульным образом жизни. В 2014 году он был временно отстранен от гольфа из-за проваленного теста на наркотики, когда в его крови нашли сразу несколько запрещенных веществ. В тот момент казалось, что жизнь гольфиста покатилась под откос, но это было не так. Этому не позволила случиться Паулина, которая поддерживала своего жениха во всем. Большую роль в реабилитации Джонсона сыграл и Уэйн Гретцки, ставший наставником Дастина и убедивший его бросить старые привычки.

Такая любовь и поддержка со стороны семьи Гретцки и правда помогли спортсмену встать на правильный путь и измениться до неузнаваемости. С того момента на первое место у Джонсона встали их отношения с Паулиной и создание семьи. В январе 2015 года у них родился первенец — сын Тейтум, а спустя два года на свет появился их второй сын — Ривер. Пара была счастлива как никогда: Паулина занималась детьми, а карьера Джонсона взлетела на невиданный уровень. Им оставалось разобраться только с одним неразрешенным вопросом — долгожданной свадьбой.

Паулина Гретцки. Фото Global Look Press
Паулина Гретцки.
Фото Global Look Press

Роскошная свадьба

23 апреля 2022 года, спустя десять лет после их первого свидания, пара поженилась на ферме Блэкберри в штате Теннесси. Место церемонии бракосочетания, на которую были приглашены близкие друзья и родные четы Джонсон — Гретцки, было полностью оформлено в белом стиле. Такую атмосферу задавали голуби, белоснежные клумбы и тысячи свечей. Приглашенным музыкальным гостем на свадьбе была рок-звезда Кид Рок.

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Однако главным событием вечера стала демонстрация роскошного свадебного платья Паулины. Разработанный дизайнером Верой Вонг полупрозрачный наряд был вышит 100 000 кристаллов от Swarowski и стоил свыше 200 тысяч долларов.

Дочь Гретцки признается, что их отношения прошли огонь и воду и с каждым днем они любят друг друга все сильнее. На примере своих родителей она уверена, что ее брак будет таким же долгим, крепким и сказочным.

Хоккей
Уэйн Гретцки
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