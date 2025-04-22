Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Конный спорт

Сегодня, 10:14

24 российских всадника получили нейтральный статус

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус 24 российским спортсменам, сообщает ТАСС.

Среди них: Евгения Давыдова, Александра Изместьева и Анна Сущева, которые получили статус в мае 2024-го. А также Алена Бабушкина, Алина Борисова, Ольга Братенкова, Екатерина Фирюлина, Валерия Гинева, Анастасия Янковская, Альберт Кармов, Оксана Косолапова, Елизавета Кургузова, Мария Кузьмина, Алиса Лыбан, Николь Маркелова, Алексей Мащенков, Николай Мельбард, Дарья Самохина, Екатерина Сартори-Рыболовлева, Юлия Стеблецова, Дарья Сущинская, Елизавета Топольская, Алексей Тюшкевич и Софи-Антуанетта Вавилов.

В ноябре 2023 года FEI разрешила российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Читайте также
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Прощание со скульптором Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Суд вынес приговор по делу о сговоре гандболистов с бетторами
В Почта Банке прокомментировали проведенную Счетной палатой проверку
Овечкин оформил дубль и впервые забил в овертайме матча плей-офф
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Фетисов предложил Гашеку лечение в российской больнице после его жалобы в МОК и ИИХФ на слова Медведева
Российские клубы заработали почти 3 миллиона евро за участие игроков в турнирах сборных УЕФА
Кожевников назвал фашизмом слова капитана сборной Латвии об участии России в Олимпиаде-2026
«Это выглядит нелогично. И совсем несправедливо». Сын Эрдогана призвал вернуть Россию на Олимпийские игры
Жуков верит, что Россия поедет на Олимпиаду-2026 с флагом и гимном
Канаева объявила об уходе из штаба сборной России
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя