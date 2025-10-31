Британский всадник Томми Джейкс умер в возрасте 19 лет

Британский всадник Томми Джейкс был найден мертвым у себя дома недалеко от Ньюмаркета, сообщает Ассоциация профессиональных жокеев.

Джейксу было 19 лет.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти 19-летнего жокея Томми Джейкса, который трагически погиб сегодня утром у себя дома недалеко от Ньюмаркета. Томми был любимым сыном и братом, а также популярным членом команды Джорджа Буги. Его родители Джереми и Тони просят уважать их частную жизнь в это ужасное время», — говорится в заявлении.

29 октября всадник участвовал в соревнованиях в Ноттингеме, а на следующий день должен был соревноваться в Челмсфорде.