Федерация конного спорта РФ согласовала нейтральный статус трем всадницам

30 октября, 08:56
Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всадницам Марии и Полине Трофимовым, а также Елизавете Трощенковой, сообщает ТАСС.
За получение спортсменками нейтрального статуса проголосовали все члены бюро ФКСР, принимавшие участие в заседании.
Российиские всадники отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) с марта 2022 года.
В ноябре 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта решили изменить меры, введенные в отношении российских всадников и лошадей. Было поручено разработать критерии допуска отдельных спортсменов и лошадей к соревнованиям в нейтральном статусе.
