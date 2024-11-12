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Конный спорт

Сегодня, 14:50

Федерация конного спорта России обеспечила нейтральный статус двум спортсменкам

Камила Абдурахманова
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Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всадницам Софи-Антуанетте Вавилов и Алине Борисовой.

За получение спортсменками нейтрального статуса проголосовали все 10 членов бюро ФКСР, принимавших участие в заседании. Об этом свидетельствуют документы ФКСР, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Вавилов последний раз выступала на международных стартах в феврале 2022 года на турнире в испанской Оливе, Борисова — в сентябре 2021 года в итальянской Горла Миноре. С марта 2022 года они вместе с другими российскими спортсменами лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт.

Источник: ТАСС

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