Федерация конного спорта России обеспечила нейтральный статус двум спортсменкам

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всадницам Софи-Антуанетте Вавилов и Алине Борисовой.

За получение спортсменками нейтрального статуса проголосовали все 10 членов бюро ФКСР, принимавших участие в заседании. Об этом свидетельствуют документы ФКСР, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Вавилов последний раз выступала на международных стартах в феврале 2022 года на турнире в испанской Оливе, Борисова — в сентябре 2021 года в итальянской Горла Миноре. С марта 2022 года они вместе с другими российскими спортсменами лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт.