Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус Сартори-Рыболовлевой

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всадницей Екатериной Сартори-Рыболовлевой, сообщает ТАСС.

Отмечается, что за получение 35-летней спортсменкой нейтрального статуса проголосовали все 10 членов бюро ФКСР, которые принимали участие в заседании.

Сартори-Рыболовлева последний раз до отстранения россиян принимала участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) в июле 2021 года. Тогда в турнире в Сен-Тропе (Франция) она заняла первое место.

С 2023 года спортсменка также занимает пост вице-президента футбольного клуба «Монако», владельцем которого является ее отец — российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.