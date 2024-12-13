Федерация конного спорта согласовала нейтральный статус всаднице и судье Косолаповой

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всаднице и судье Оксане Косолаповой, сообщает ТАСС.

За получение Косолаповой нейтрального статуса проголосовали все восемь членов бюро ФКСР, которые принимали участие в заседании.

На официальном сайте Федерации конного спорта России есть информация о том, что Косолапова — спортивный судья 1-й категории. В последний раз она участвовала в соревнованиях в августе 2016 года. Тогда на региональном турнире в Подмосковье она заняла девятое место в конкуре.

С марта 2022 года российские спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт.