Федерация конного спорта согласовала нейтральный статус всаднице Кабукаевой и ее тренеру Рыковой

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всаднице Марии Кабукаевой и ее тренеру Анне Рыковой, сообщает ТАСС.

За получение ими нейтрального статуса проголосовали все члены бюро ФКСР, принимавшие участие в заседании.

Кабукаева является победительницей Евразийских игр и Кубка Кремля по выездке.

Российиские всадники отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) с марта 2022 года.

В ноябре 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта решили изменить меры, введенные в отношении российских всадников и лошадей. Было поручено разработать критерии допуска отдельных спортсменов и лошадей к соревнованиям в нейтральном статусе.