Федерация конного спорта утвердила нейтральный статус для Самохиной

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всаднице Дарье Самохиной, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на заседании за получение 20-летней спортсменкой нейтрального статуса проголосовали все десять членов бюро ФКСР.

Самохина является членом юниорской сборной России по конному спорту, победителем и призером ряда всероссийских соревнований, а также чемпионкой Евразийских игр 2023 года по конкуру.

В марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). В ноябре 2023-го штаб-квартире FEI поручили разработать критерии, в соответствии с которыми представители России могут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, и форму декларации для его получения.