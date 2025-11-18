FEI присвоила нейтральный статус еще двум российским всадницам

Сегодня, 10:57
Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус еще двум российским спортсменкам, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.
Мария Кабукова, чемпионка Евразийских игр и Кубка Кремля по выездке, и Светлана Костина теперь могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Всего на данный момент 47 российских спортсменов имеют нейтральный статус.
В ноябре 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта решили изменить меры, введенные в отношении российских всадников и лошадей. Было поручено разработать критерии допуска отдельных спортсменов и лошадей к соревнованиям в нейтральном статусе.