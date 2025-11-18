FEI присвоила нейтральный статус еще двум российским всадницам

Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус еще двум российским спортсменкам, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Мария Кабукова, чемпионка Евразийских игр и Кубка Кремля по выездке, и Светлана Костина теперь могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Всего на данный момент 47 российских спортсменов имеют нейтральный статус.

В ноябре 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта решили изменить меры, введенные в отношении российских всадников и лошадей. Было поручено разработать критерии допуска отдельных спортсменов и лошадей к соревнованиям в нейтральном статусе.