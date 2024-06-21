FEI присвоила нейтральный статус российским всадникам Тюшкевичу и Мащенкову

Российские всадники Алексей Тюшкевич и Алексей Мащенков получили нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации конного спорта России (ФКСР).

Ранее статус нейтральных спортсменок от FEI получили Евгения Давыдова, Александра Изместьева и Анна Сущева.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала, которые были введены 2 марта 2022 года.