Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Конный спорт

Сегодня, 10:47

Конники Белоруссии с 2025 года получат право выступать на российских национальных стартах

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Белорусские спортсмены с 2025 года получат право принимать участие во всех российских национальных стартах, проводимых Федерацией конного спорта России (ФКСР), кроме чемпионата и первенств страны.

«Российские национальные соревнования по конному спорту изначально не предполагали участия в них спортсменов из Белоруссии. Но с учетом того, что российские и белорусские спортсмены находятся в условиях серьезных ограничений, на уровне министерств спорта и правительств наших стран было решение о перекрестном участии спортсменов в национальных стартах без лицензии», — приводит ТАСС слова советника президента Федерации конного спорта России Максима Кретова.

С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за санкций Международной федерации конного спорта (FEI).

Источник: ТАСС
Читайте также
Фицо заявил об отправке Зеленским ему протокола несостоявшейся встречи
Унизил уровень РПЛ, назвал «Спартак» клубом для интриг. Что Александр Кокорин сказал в интервью Смолову
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника над девятью регионами РФ
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Politico раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
Популярное видео
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя