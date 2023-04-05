Корелова: «Надеемся, что Международная федерация конного спорта пересмотрит свое решение»

Старший тренер сборной России по выездке Александра Корелова отреагировала на заявление Международной федерации конного спорта (FEI) о продлении отстранения российских спортсменов.

«Очень печальная ситуация. Нам бы, конечно, хотелось принимать участие в соревнованиях, и мы ожидали, что международная федерация будет к нам относиться более лояльно. Мы надеялись, что нам предложат хоть какие-нибудь условия для выступлений. Потому что если мы в этом году не попадем на квалификации, которые закончатся в конце 2023 года, как командные, так и личные... Понятно, что это очень сложно для всех нас. Это прежде всего связано с логистическими проблемами, возникают трудности при транспортировке лошадей. Мы понимаем это, но мы были готовы это решать. Надеемся, что федерация конного спорта пересмотрит свое решение», — приводит RT слова Кореловой.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе.