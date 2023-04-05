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Сегодня, 17:52

Корелова — о смене спортивного гражданства российскими всадниками: «Жалко потерять таких спортсменов»

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по выездке Александра Корелова высказалась о смене спортивного гражданства российскими всадниками.

«Конечно, нам жалко потерять таких спортсменов. Но не все эти люди в последнее время относились к сборной. Например, та же Екатерина Дубровина не была членом сборной команды. Стоит понимать, что все эти люди живут за рубежом и не могут двинуться. У них другая ситуация. Александра Максакова и Егор Щибрик живут в Нидерландах, работают у себя на конюшне. Они находятся в таких условиях, что сложно правильно оценить их положение, будучи в России. Поэтому мы надеемся на их возвращение и будем продолжать работать с международной федерацией дальше», — приводит RT слова Кореловой.

Ранее Корелова отреагировала на заявление Международной федерации конного спорта (FEI) о продлении отстранения российских спортсменов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1132422-korelova-konnyi-sport-grazhdanstvo
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Корелова: «Надеемся, что Международная федерация конного спорта пересмотрит свое решение»