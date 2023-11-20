Международная федерация конного спорта допустила российских спортсменов до турниров

Сегодня, 13:23
На официальном сайте Федерации конного спорта России (ФКСР) сообщается, что Исполком Международной федерации конного спорта (FEI) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.
«Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе», — говорится в заявлении.
В декабре FEI обсудит условия и сроки, позволяющие отдельным российским и белорусским всадникам, лошадям и официальным лицам возобновить участие в мероприятиях FEI.