5 ноября, 13:14

Международная федерация конного спорта разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в командных соревнованиях

Анастасия Пилипенко

Международная федерация конного спорта (FEI) допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в командных соревнованиях, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации конного спорта России.

Решение было принято на генеральной ассамблее FEI. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года. Российские и белорусские команды будут выступать в нейтральном статусе. По информации источника, его получили уже 47 россиян.

Ассамблея FEI проходит с 4 по 7 ноября в Гонконге.

Российские всадники отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) с марта 2022 года.

В ноябре 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта решили изменить меры, введенные в отношении российских всадников и лошадей. Было поручено разработать критерии допуска отдельных спортсменов и лошадей к соревнованиям в нейтральном статусе.

