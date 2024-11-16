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Сегодня, 15:55

Международная федерация рассмотрит предложение РФ допустить ее всадников на юношеские Игры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина ответила на вопрос о возможном допуске российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры 2026 года под флагом страны.

«Только что завершилась генассамблея FEI, на которой мы выступили с инициативой о допуске наших молодых спортсменов на юношеские Олимпийские игры в Дакаре не в нейтральном статусе. Пока мы отторжения на нашу инициативу не получили, к ней с большим вниманием отнеслись все участники генассамблеи, а это 134 страны, а также руководство FEI» — цитирует Сечину ТАСС.

Летние юношеские Олимпийские игры состоятся в Дакаре (Сенегал) с 31 октября по 13 ноября 2026 года.

Источник: ТАСС

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