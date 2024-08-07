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Конный спорт

Сегодня, 10:26

Российская всадница Сущинская получила нейтральный статус от FEI

Руслан Минаев
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Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила россиянке Дарье Сущинской статус нейтральной спортсменки, сообщает ТАСС со ссылкой на документ FEI.

В июле стало известно, что Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала смену спортивного гражданства трех всадниц, в числе которых была Сущинская.

Ранее нейтральный статус получили россияне Альберт Кармов, Мария Кузьмина, Александра Изместьева, Анна Сущева, Евгения Давыдова, Алексей Тюшкевич, Алексей Мащенков, Екатерина Фирюлина и Валерия Гинева.

В ноябре 2023 года на заседании FEI в Мехико было принято решение разработать критерии для допуска отдельных российских спортсменов к международным турнирам.

Источник: ТАСС
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Всадники Кармов и Кузьмина получили от FEI нейтральный статус