Российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за жестокое обращение с лошадью

Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий сообщил, что всадница Ксения Костыгова дисквалифицирована за жестокое обращение с лошадью. Инцидент произошел в марте на соревнованиях в Ярославле.

«То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного», — цитирует Белецкого ТАСС.

Он рассказал, что спортсменка била животное руками по голове и шее.

Ранее она уже получала взыскание за грубое отношение к животному во время одного из турниров.

Спортсменка дисквалифицирована федерацией на два года.