Сечина выдвинет свою кандидатуру на пост президента Федерации конного спорта России

Сегодня, 11:19
Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина намерена выдвинуть свою кандидатуру на этот пост на следующий четырехлетний срок.
Отчетно-выборная конференция организации состоится 5 октября в Москве.
«Марина Владимировна Сечина будет выдвигать свою кандидатуру в качестве президента ФКСР на следующий срок. В данном решении она утвердилась после консультаций с членами бюро и аппарата ФКСР, а также представителями региональных федераций конного спорта, которые выразили действующему президенту ФКСР всестороннюю поддержку», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФКСР.
Сечина стала президентом ФКСР в декабре 2016 года, в 2020 году была переизбрана на четырехлетний срок.