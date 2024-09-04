Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Конный спорт

Сегодня, 11:19

Сечина выдвинет свою кандидатуру на пост президента Федерации конного спорта России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина намерена выдвинуть свою кандидатуру на этот пост на следующий четырехлетний срок.

Отчетно-выборная конференция организации состоится 5 октября в Москве.

«Марина Владимировна Сечина будет выдвигать свою кандидатуру в качестве президента ФКСР на следующий срок. В данном решении она утвердилась после консультаций с членами бюро и аппарата ФКСР, а также представителями региональных федераций конного спорта, которые выразили действующему президенту ФКСР всестороннюю поддержку», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФКСР.

Сечина стала президентом ФКСР в декабре 2016 года, в 2020 году была переизбрана на четырехлетний срок.

Источник: ТАСС
Читайте также
Министр спорта Дегтярев не понимает россиян, сменивших спортивное гражданство
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open-2024
Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих
Дуплетом за 10 секунд, чемпионская погоня и кубок у Радулова. Что произошло в матче «Металлург» - «Локомотив»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Сегодня
Вчера
Неделя