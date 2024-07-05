Скончался олимпийский чемпион по конному спорту Корольков

Олимпийский чемпион по конному спорту 1980 года Николай Корольков умер в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

Причины смерти заслуженного мастера спорта СССР не уточняются. Прощание с ним состоится 6 июля в городе Аксай.

«Этот человек навсегда вписал свое имя в историю отечественного конного спорта, став обладателем командного золота и личного серебра на Олимпийских играх, проходивших в Москве в 1980 году. Его тандем с жеребцом Эспадроном надолго стал для конников эталоном спортивной пары, достойной подражания», — говорится в заявлении федерации.

Корольков начал заниматься конным спортом в 1956 году. Он также является неоднократным призером международных соревнований, чемпионом СССР (1980 и 1981) и неоднократным призером всесоюзных соревнований по конкуру. Завершив выступления в 1983 году, Корольков стал работать тренером.