Три российские представительницы конного спорта сменили спортивное гражданство

Три конкуристки: Екатерина Дубровина, Елизавета Минина и Алина Свердлова — приняли решение о смене спортивного гражданства и теперь будут выступать в составе сборных Армении, Палестины и Великобритании соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию конного спорта (FEI).

С конца февраля 2022 года эти спортсменки лишились возможности выступать в турнирах под эгидой FEI из-за санкций, наложенных на российских и белорусских спортсменов международной федерацией.

Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР), в свою очередь, единогласно проголосовало за исключение Дубровиной, Мининой и Свердловой из состава зарегистрированных спортсменов ФКСР по их заявлению в связи со сменой спортивного гражданства.