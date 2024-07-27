Три российские всадницы приняли решение сменить спортивное гражданство

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала смену спортивного гражданства трех всадниц, сообщает ТАСС со ссылкой на ФКСР.

Бюро ФКСР согласовал смену гражданства Марии Ефремовой, Марине Славчевой и Дарьи Сущинской.

Ранее Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус россиянам Александре Изместьевой, Анне Сущевой, Евгении Давыдовой, Алексею Тюшкевичу, Алексею Мащенкову, Валерии Гиневой, Екатерине Фирюлиной, Алисе Лыбань и Елизавете Кургузовой

В ноябре 2023 года на заседании FEI в Мехико было принято решение разработать критерии для допуска отдельных российских спортсменов к международным турнирам.