Три российские всадницы приняли решение сменить спортивное гражданство

Сегодня, 10:49
Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала смену спортивного гражданства трех всадниц, сообщает ТАСС со ссылкой на ФКСР.
Бюро ФКСР согласовал смену гражданства Марии Ефремовой, Марине Славчевой и Дарьи Сущинской.
Ранее Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус россиянам Александре Изместьевой, Анне Сущевой, Евгении Давыдовой, Алексею Тюшкевичу, Алексею Мащенкову, Валерии Гиневой, Екатерине Фирюлиной, Алисе Лыбань и Елизавете Кургузовой
В ноябре 2023 года на заседании FEI в Мехико было принято решение разработать критерии для допуска отдельных российских спортсменов к международным турнирам.