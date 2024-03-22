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22 марта, 12:13

Умер экс-глава Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный

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Бывший президент Федерации конного спорта СССР и России (ФКСР) Михаил Буденный скончался в возрасте 79 лет, сообщается на сайте организации.

«Михаил Семенович был практиком конного дела — сев в седло в раннем возрасте, он выполнил норматив мастера спорта и всегда находил в своем плотном расписании время для верховой езды. До последних лет этот удивительный человек находил в себе силы для посещения соревнований, участия в награждении юных всадников, оставался в самом центре конной жизни страны. Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близком усопшего. Михаил Семенович навсегда останется в памяти конников. О времени и месте похорон будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении.

Михаил Буденный — сын маршала СССР Семена Буденного. Он руководил ФКСР с 1984 по 1993 год. С 1990 по 1996 являлся членом Бюро Международной федерации конного спорта.

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