В ФКСР прокомментировали инцидент с российскими спортсменами на соревнованиях по конному спорту в Ташкенте

Пресс-атташе федерации конного спорта России Александра Личман прокомментировала корреспонденту «СЭ» скандал на евразийском зачете этапа Кубка Maxima Masters Eurasia по конкуру в Узбекистане.

Ранее российская спортсменка Дарья Кукушкина рассказала, что российскую команду не допускали до выступления на турнире по конному спорту в Ташкенте.

«При проведении соревнований, объединяющих международные и национальные зачеты, всегда возникают организационные сложности. Определяя порядок старта и разминки, организаторы соревнований по конному спорту руководствуются массой положений и правил, направленных на обеспечение безопасности и равных условий для всех участников турнира. Иногда, особенно при совмещении форматов, возникают недопонимания между судейской бригадой и организаторами.

Из указанного вами поста очевидно, что российские спортсмены, поддержанные российской делегацией, сопровождавшей их, выступили после окончания выступлений участников международных соревнований, что соответствует правилам.

Делегация, сопровождающая российских всадников, держит руку на пульсе происходящего и контролирует все вопросы", — сказала Личман корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сборная России принимает участие в евразийском зачете этапа Кубка Maxima Masters Eurasia по конкуру в Узбекистане.