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Конный спорт

Сегодня, 19:10

В конных скачках выявили аферу с сокрытием допинг-проб у лошадей

Алина Савинова
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Отдел по обеспечению честности в конных скачках (HIWU) и Управление по обеспечению честности и безопасности в конных скачках (HISA) обнаружили многочисленные нарушения и манипуляции с допинг-пробами лошадей со стороны лаборатории аналитической химии Университета Кентукки, сообщает пресс-служба HIWU.

Отмечается, что за Университетом Кентукки числились задержки в предоставлении результатов, непрофессиональное поведение сотрудников и игнорирование сообщений от HIWU.

В ходе расследования были подтверждены преднамеренные искажения в анализе допинг-тестов. В частности, лаборатория университета не осуществила подтверждающий анализ 91 пробы, первоначальная проверка которых выявила потенциальное наличие запрещенных веществ. В настоящее время директор лаборатории доктор Скотт Стэнли, по указанию которого эти пробы были отмечены как отрицательные, отстранен от работы.

При этом HIWU отменит санкции, наложенные в случаях с двумя пробами, которые были помечены как положительные. Отдел по обеспечению честности в конных скачках определил, что они не содержали запрещенных веществ, превышающих допустимую норму.

По итогам расследования Университет Кентукки обязали вернуть средства за услуги, которые не выполнила лаборатория.

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