В Международной федерации конного спорта дорабатывают условия допуска россиян на турниры

Международная федерация конного спорта (FEI) находится на завершающей стадии выработки условий, на которых российские спортсмены получат возможность выступать на турнирах под эгидой организации.

«Мы завершаем процедуру, согласно которой спортсмены, вспомогательный персонал, владельцы лошадей и официальные лица смогут вернуться к участию в соревнованиях FEI, и вскоре опубликуем ее», — приводит ТАСС слова пресс-служба FEI.

В ноябре россиянка Марина Сечина была переизбрана на пост руководителя III региональной группы FEI и сохранила членство в правлении организации. Всего в федерации конного спорта состоят 132 страны.

20 ноября исполком FEI принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.