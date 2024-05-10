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Всадница Гусейнова — о смене спортивного гражданства: «Корни семьи из Израиля»

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Победительница молодежного чемпионата Европы по выездке Анна Гусейнова объяснила в интервью «СЭ», почему сменила спортивное гражданство на израильское.

— Вы уже два года выступаете за Израиль. Почему выбрали именно эту страну?

— Уже много воды утекло с того момента. Но на самом деле все очень просто. У всей моей семьи двойное гражданство много лет, поскольку ее корни — из Израиля. Так исторически сложилось.

— То есть никаких размышлений и сомнений по поводу смены гражданства не было?

— Нет, и никаких проблем тоже не возникло. Ведь у меня уже было два паспорта.

— Как в Федерации конного спорта России отреагировали тогда на ваше решение?

— Когда начались события 24 февраля 2022 года, FEI (Международная федерация конного спорта. — Прим. «СЭ») заблокировала доступ для сотрудников ФКСР в базу данных, поэтому в России повлиять на ситуацию никак не могли.

— Но сейчас же вы наверняка общаетесь с представителями федерации...

— Те, с кем я сохраняю контакты в России, в том числе мои болельщики, поддерживают мое решение. Все говорят: главное, что у тебя есть возможность дальше выступать и расти как спортсмен.

Анна Гусейнова на&nbsp;первенстве Европы-2019 в&nbsp;Италии. «Болельщики поддержали решение перейти под израильский флаг». Рассказ бывшей российской всадницы

Екатерина Зобова

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