Всадница Слащева сменила российское спортивное гражданство на бельгийское

Сегодня, 11:18
Представлявшая Россию на международных соревнованиях по конному спорту Ольга Слащева решила сменить спортивное гражданство. Теперь спортсменка будет выступать за Бельгию, сообщает ТАСС.
Слащева не принимала участия в соревнованиях на территории России с 2016 года и до марта 2022 года выступала на турнирах, проходивших в Бельгии и Франции.
С конце февраля 2022 года российские спортсмены были лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FEI.
Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в конце марта 2024 года проголосовало за исключение Слащевой из состава зарегистрированных спортсменов ФКСР по ее заявлению в связи со сменой спортивного гражданства.