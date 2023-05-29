Всадник Овчаренко не осуждает коллег, отказавшихся от спортивного гражданства РФ

Победитель московского турнира по конкуру BitRiver Cup Евгений Овчаренко с пониманием относится к решению некоторых коллег отказаться от российского спортивного гражданства ради возможности продолжения карьеры.

«Я никого не осуждаю, у всех свои причины. Они сделали это не из-за душевных побуждений, к такому шагу спортсменов вынуждает желание продолжать спортивную карьеру. Повторюсь, я никого не буду осуждать, каждый волен делать то, что хочет. У многих российских спортсменов конюшни и лошади находятся за границей, люди там тренируются. Большинство всадников из России, которые прыгают большие барьеры и имеют своих лошадей, пострадали финансово из-за невозможности участвовать в зарубежных турнирах. Лично я не выезжал соревноваться за границу, но когда в России проводились международные турниры с приличным призовым фондом, то принимал в них участие. И финансовая составляющая турнира BitRiver Cup, конечно, очень мотивирует его участников», — приводит слова Овчаренко ТАСС.

После марта 2022 года, когда был введен запрет на участие российских спортсменов в турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта, часть отечественных всадников, в последние годы постоянно проживавших за рубежом, приняла решение представлять другие страны. В условиях санкций, введенных против России, они не имели возможности привезти на родину своих лошадей, чтобы иметь возможность полноценно выступать на национальных турнирах.