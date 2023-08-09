Скачки на деревянных лошадках стали видом спорта. Олимпиада ждет

Хоббихорсинг набирает популярность в Европе.

XXI век — время виртуальной реальности, прорыва технологий, когда они способны полезно заменять многое, что требует человеческого труда. Однако есть и обратная сторона — на место реальных вещей и процессов приходят симулякры. «Как заменить коня?» — подумали финны и придумали вид спорта хоббихорсинг. Возможно, с приличного похмелья. Но эта детская забава набирает обороты — в России уже существует федерация хоббихорсинга, вручаются разряды, и можно стать мастером спорта по хоббихорсингу — правда, неофициально, так как Минспорта этот спорт пока не признал. В Финляндии проводятся целые чемпионаты, а из чудаковатой игры это может превратиться в новый вид пятиборья.

Бюджетность и творчество

При всем постмодерне и ироничности хоббихорсинга этот спорт, будучи физической активностью, требует серьезной подготовки. Да, хоббихорсинг — скакание на игрушечной лошадке, вернее, палке с прикрепленной мордой лошади. Мало чем отличается в этом смысле от квиддича, где энтузиасты держали между ногами метлу.

Однако хоббихорсинг более чем перспективен. Начинался он на заре 2010-х, хотя понятно, что подобные игрушки можно найти в детских комнатах зажиточных домов начала XX века и даже в советских мультфильмах. Однако именно финка Алиса Аорнимяки стала человеком, который запустил субкультуру хоббихорсинга в своей стране. В Финляндии в соцсетях стали собираться первые хоббихорсеры, проводить соревнования, которые вышли на национальный уровень.

— Огромное преимущество хоббихорсинга — его бюджетность. Не побоимся этого слова, но КАЖДЫЙ родитель может позволить себе увлечение ребенка хоббихорсингом. Вам не нужно тратить деньги на дорогую амуницию, покупать или брать в аренду лошадь (а увлечение хоббихорсингом часто вырастает из любви к настоящим лошадям), оплачивать ее дорогостоящее содержание.

Хоббихорсинг — это не только физическая подготовка, но и самовыражение посредством творчества. Создание своего собственного хоббихорса — это целый процесс. От подбора материалов (а их сейчас бесконечное множество) и выкройки до обдумывания масти, породы и клички своего питомца. Каждая мелочь, каждый нюанс тут важен. Хоббихорсеры вкладывают свою душу в создание этих чудесных лошадок, утверждается на сайте ФХХР (Федерация хоббихорсинга России).

Спорт стал настолько популярен, что в образе хоббихорсера снялся даже финский гонщик «Формулы-1» Валттери Боттас, причем получилось весьма, кхм, эпатажно.

Разумеется, над апологетами хоббихорсинга долго потешались и продолжают это делать до сих пор. Например, победитель финала «Гран-при России» по фигурному катанию Валерий Ангелопол высказывался о любителях деревянных лошадок так.

Впрочем, даже под видео с последнего июльского чемпионата Финляндии по хоббихорсингу, который стал популярным и разошелся на мемы, первый же комментарий: «Никакое количество видеомонтажа не может оправдать это безумие». Другие сравнивают его с пиклболом — аналогом тенниса, родившимся также на энтузиазме каких-то американских дачников, нашедших в сарае заброшенные снаряды для разных игр. Правда, там уже есть профессиональные лиги с россиянами, играющими под своим флагом, а скоро в него выйдет играть Мария Шарапова — мы об этом писали.

Замена конному спорту?

У хоббихорсинга пока все еще впереди. И не только благодаря интернет-мемности и вниманию среди молодежи. На Олимпиаде в Токио на соревнованиях по современному пятиборью вспыхнул скандал после того, как лидер соревнований среди женщин немка Анника Шлой и ее тренер побили лошадь, чтобы та согласилась перепрыгивать через препятствия. Неудивительно, что такое отношение не помогло, и Святой Мальчик отказался выходить на старт (кони определяются жребием), тренера дисквалифицировали, а Шлой опустилась с первого места на 31-е и, возможно, потеряла олимпийское золото.

После этого звучали предложения заменить животных на велосипеды — пятиборье ранее уже объединило стрельбу и бег в один вид — комбайн, так что к реформам ему не привыкать. В итоге вроде бы заменили на полосу препятствий. Но есть и другой выход — как бы аналог конного спорта. Есть и выездка, и конкур. И лошадь не взбрыкнет. Брейк-данс же в парижскую олимпийскую программу включили. Чем же тогда плох хоббихорсинг?

Возможно, эпоха постмодернизма, когда сложно отличить шутку от реальности, а иногда троллинг и есть реальность, нуждается именно в виде спорта.