Нейтральный статус присвоили даже лошадям из России. В конном спорте ослабят санкции

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Международная федерация конного спорта (FEI) приняла решение допустить российских спортсменов, официальных лиц и лошадей к соревнованиям в нейтральном статусе. По сути FEI оставалась одной из немногих «летних» международных федераций, которая отказывала, вопреки рекомендации МОК, в участии россиян. Новость, конечно, позитивная, но с учетом опыта критериев нейтральности других федераций неплохо бы дождаться полной ясности, а она наступит только в декабре. К тому же многих российских всадников, сменивших за эти без малого два года спортивное гражданство, уже не вернуть.
Вообще Международная федерация конного спорта явно не торопилась снимать бан с россиян и белорусов, который начался 6 марта 2022 года. Тогда, кстати, под запрет попали не только наши спортсмены, но и лошади из России, что, конечно, выглядело несколько сюрреалистично. Спустя год в начале апреля 2023-го к этому вопросу вернулись, однако положительного вердикта не последовало.
«Руководство FEI обсудило рекомендации МОК от 28 марта по допуску российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных атлетов к соревнованиям. Совет FEI считает, что на данном этапе нейтральность не может быть определена в должной мере, у организации нет необходимых инструментов для справедливой и объективной оценки условий участия для индивидуальных нейтральных спортсменов. Поэтому всем российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям по-прежнему запрещено участвовать в турнирах FEI, на территории России и Белоруссии не будут проводиться мероприятия под эгидой организации», — цитировал тогда ТАСС главу FEI Ингмара де Воса.
На тот момент действительно совсем немногие международные федерации дали добро на выступления россиян, но постепенно, по крайней мере в летних видах, процесс, что называется, пошел. Возможно, в отличие от зимних, где допуска почти нигде нет, здесь влияет близость Олимпийских игр в Париже. Если исключить игровые виды, то практически везде наших соотечественников-летников допустили в нейтральном статусе.
Правда, критерии устроили далеко не всех. В частности, в тяжелой атлетике, плавании, в гимнастике россияне пока в международных стартах участия не принимают. И не факт, что будут принимать. Наиболее жесткую позицию заняли в World Athletics, где дали понять, что не собираются допускать россиян в обозримом будущем. Также до сих пор не сняли отстранение в Международной федерации серфинга, а в Международной федерации парусного спорта только обозначили в качестве возможной даты допуска апрель 2024 года.
Что касается конного спорта, то надежды на изменение позиции FIE были. Тем более нынешнее решение принято не внезапно, на ровном месте, а на Генеральной ассамблее Международной федерации конного спорта, проходящей в Мехико с 16 по 21 ноября. В Мексику отправились генеральный секретарь Федерации конного спорта России (ФКСР) Елена Терехова и генеральный секретарь Евразийской ассоциации Сергей Буйкевич, а президент ФКСР Марина Сечина и другие сотрудники федерации участвуют в мероприятии онлайн-формате. В общем, без российского присутствия мероприятие не осталось.
«После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций между Федерацией конного спорта России и бюро FEI, инициированных президентом ФКСР и членом Бюро FEI Мариной Сечиной, исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц. Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года», — гласит новость на официальном сайте ФКСР.
Впрочем, правление Международной федерации конного спорта пока подчеркивает, что до разработки критериев россияне и их лошади по-прежнему не могу принимать участие в соревнованиях, поэтому подождать еще придется. В FIE также заявили, что первоначальные защитные меры (так обосновывалось отстранение) принимались в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета, однако было признано, что действующие в настоящее время меры могут больше не выполнять защитную роль и, следовательно, должны быть пересмотрены".
В любом случае лед в конном спорте вроде бы тронулся, вот только дождались этого далеко не все. В конном спорте в 2022-2023 годах многие российские спортсмены решили сменить спортивное гражданство. В частности, Любовь Кочетова перешла под флаг США, а Мария Маденова и Татьяна Макарова решили выступать за Палестину. Как и опытнейший 61-летний Владимир Туганов, представлявший Россию на Олимпиадах 2004 и 2012 годов. Ранее под флаг Палестины также перешли Александра Максакова и ее муж Егор Щибрик. В марте 2023-го стало известно, что Екатерина Дубровина, Елизавета Минина и Алина Свердлова будут выступать под флагами Армении, Палестины и Великобритании соответственно.
Возможно, теперь российские всадники перестанут менять спортивное гражданство. Впрочем, с точки зрения медальных перспектив на Олимпиадах россияне, в отличие от сборной СССР, никогда не блистали — на их счету нет ни одной медали.