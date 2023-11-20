Нейтральный статус присвоили даже лошадям из России. В конном спорте ослабят санкции

Международная федерация конного спорта допустит и наших всадников, но критерии и сроки пока не определены.

Международная федерация конного спорта (FEI) приняла решение допустить российских спортсменов, официальных лиц и лошадей к соревнованиям в нейтральном статусе. По сути FEI оставалась одной из немногих «летних» международных федераций, которая отказывала, вопреки рекомендации МОК, в участии россиян. Новость, конечно, позитивная, но с учетом опыта критериев нейтральности других федераций неплохо бы дождаться полной ясности, а она наступит только в декабре. К тому же многих российских всадников, сменивших за эти без малого два года спортивное гражданство, уже не вернуть.

Летним видам везет больше

Вообще Международная федерация конного спорта явно не торопилась снимать бан с россиян и белорусов, который начался 6 марта 2022 года. Тогда, кстати, под запрет попали не только наши спортсмены, но и лошади из России, что, конечно, выглядело несколько сюрреалистично. Спустя год в начале апреля 2023-го к этому вопросу вернулись, однако положительного вердикта не последовало.

«Руководство FEI обсудило рекомендации МОК от 28 марта по допуску российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных атлетов к соревнованиям. Совет FEI считает, что на данном этапе нейтральность не может быть определена в должной мере, у организации нет необходимых инструментов для справедливой и объективной оценки условий участия для индивидуальных нейтральных спортсменов. Поэтому всем российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям по-прежнему запрещено участвовать в турнирах FEI, на территории России и Белоруссии не будут проводиться мероприятия под эгидой организации», — цитировал тогда ТАСС главу FEI Ингмара де Воса.

На тот момент действительно совсем немногие международные федерации дали добро на выступления россиян, но постепенно, по крайней мере в летних видах, процесс, что называется, пошел. Возможно, в отличие от зимних, где допуска почти нигде нет, здесь влияет близость Олимпийских игр в Париже. Если исключить игровые виды, то практически везде наших соотечественников-летников допустили в нейтральном статусе.

Правда, критерии устроили далеко не всех. В частности, в тяжелой атлетике, плавании, в гимнастике россияне пока в международных стартах участия не принимают. И не факт, что будут принимать. Наиболее жесткую позицию заняли в World Athletics, где дали понять, что не собираются допускать россиян в обозримом будущем. Также до сих пор не сняли отстранение в Международной федерации серфинга, а в Международной федерации парусного спорта только обозначили в качестве возможной даты допуска апрель 2024 года.

Фото Федерация конного спорта России

Мода на выступления за Палестину

Что касается конного спорта, то надежды на изменение позиции FIE были. Тем более нынешнее решение принято не внезапно, на ровном месте, а на Генеральной ассамблее Международной федерации конного спорта, проходящей в Мехико с 16 по 21 ноября. В Мексику отправились генеральный секретарь Федерации конного спорта России (ФКСР) Елена Терехова и генеральный секретарь Евразийской ассоциации Сергей Буйкевич, а президент ФКСР Марина Сечина и другие сотрудники федерации участвуют в мероприятии онлайн-формате. В общем, без российского присутствия мероприятие не осталось.

«После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций между Федерацией конного спорта России и бюро FEI, инициированных президентом ФКСР и членом Бюро FEI Мариной Сечиной, исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц. Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года», — гласит новость на официальном сайте ФКСР.

Впрочем, правление Международной федерации конного спорта пока подчеркивает, что до разработки критериев россияне и их лошади по-прежнему не могу принимать участие в соревнованиях, поэтому подождать еще придется. В FIE также заявили, что первоначальные защитные меры (так обосновывалось отстранение) принимались в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета, однако было признано, что действующие в настоящее время меры могут больше не выполнять защитную роль и, следовательно, должны быть пересмотрены".

В любом случае лед в конном спорте вроде бы тронулся, вот только дождались этого далеко не все. В конном спорте в 2022-2023 годах многие российские спортсмены решили сменить спортивное гражданство. В частности, Любовь Кочетова перешла под флаг США, а Мария Маденова и Татьяна Макарова решили выступать за Палестину. Как и опытнейший 61-летний Владимир Туганов, представлявший Россию на Олимпиадах 2004 и 2012 годов. Ранее под флаг Палестины также перешли Александра Максакова и ее муж Егор Щибрик. В марте 2023-го стало известно, что Екатерина Дубровина, Елизавета Минина и Алина Свердлова будут выступать под флагами Армении, Палестины и Великобритании соответственно.

Возможно, теперь российские всадники перестанут менять спортивное гражданство. Впрочем, с точки зрения медальных перспектив на Олимпиадах россияне, в отличие от сборной СССР, никогда не блистали — на их счету нет ни одной медали.