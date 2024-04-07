Нестандартная история о жестоком обращении с целым Лордом.

Конный спорт в России вспоминают даже реже чем раз в четыре года — на Олимпиадах россиянам, как правило, в этом аристократическом занятии ничего не светит. Однако иногда случаются истории, которые заслуживают внимания. Особенно в наш весьма агрессивный период истории, когда люди выясняют отношения друг с другом, можно хотя бы животных оставить в покое и не затягивать в спираль насилия.

Удары по морде хлыстом

Российская всадница Ксения Костыгова (по крайней мере так считает Федерация конного спорта России) не сдержалась. На соревнованиях по конкуру в Ярославле она несколько раз ударила своего коня по имени Лорд Кельвин хлыстом и рукой после выступления — и схлопотала дисквалификацию на два года. Удары пришлись в шею и морду лошади, инцидент был зафиксирован на видео. Зрители даже крикнули Костыговой: «Эй, остановись, ты что делаешь!» — а сама Ксения ушла из поля зрения после выяснения отношений (что логично, ее выступление было завершено).

Зрители позже даже написали петицию. В ней говорилось, что спортсменка бьет свою лошадь уже не первый раз. Моменты, по словам авторов, и ранее попадали на видео, за что Ксению уже отстраняли от соревнований. И федерация конного спорта довольно быстро приняла жесткое решение о двухлетней дисквалификации.

— То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия. Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо. Допускается не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. И то эти действия являются не чем иным, как подсказкой, когда лошадь не понимает сигнала, — сказал главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий в разговоре с ТАСС.

Фото скриншот из видео

На видео невозможно меня идентифицировать как личность

Казалось бы, все очевидно. Но дальше началось самое интересное. Действительно, скорость принятия решения федерацией может вызвать подозрения. Но ответ Костыговой оказался еще более странным, чем можно больше ожидать. Она обратилась в полицию с заявлением на своих «завистников».

— Я не считаю свои действия верными, но на видео невозможно идентифицировать меня как личность, поэтому все дисциплинарные меры ко мне, которые основаны только на том, что написано в интернете, несправедливые. Я считаю, что такой орган, как ФКСР (федерация. — Прим. «СЭ»), не должен идти на поводу у толпы. С людьми, которые намеренно меня подставили, будет разбираться МВД. Это какие-то завистники. Я знаю [этих] людей, и что они сделали это специально, я тоже знаю, и что они против меня что-то имеют, хотя я уже давно ни с кем не общаюсь.

Я считаю, что верить на слова людям в интернете и выносить какие-либо вердикты на основании куска видео — это непрофессионально. Мы обратились [в полицию] насчет разжигания ненависти и травли. Сейчас мои аккаунты подверглись спам-атаке. Поступают угрозы здоровью, что меня надо избить, убить и так далее. В общем, всякие вещи. Самый гуманный человеческий род на свете. Причем никто не спросил меня лично, почему так случилось и так далее. Ну раз люди верят всему, что пишут в интернете, мне очень жаль, — сказала она в интервью изданию «Подъем».

Причем осталось непонятным:

1) Какие свои действия она тогда считает неверными?

2) Так все же она на видео или Ксения цепляется за формальные предлоги?

3) Почему она не оспаривает дисквалификацию? А по ее словам, она не собирается это делать, а во время отстранения планирует... заниматься своими лошадьми (остается им пожелать здоровья).

Прямо классика русских поговорок: я не я, и лошадь не моя.

Добавим, что сейчас МОК обсуждает замену конного спорта в программе пятиборья на Олимпиаде — после того как в Токио лидер соревнований немка Анника Шлой не смогла совладать с конем Saint Boy и тренер немцев Ким Райзнер решила пару раз врезать лошадке кулаком. Может, и вместо конкура уже наконец перейдем на хоббихорсинг?