Сегодня, 17:50
Конный спорт в России вспоминают даже реже чем раз в четыре года — на Олимпиадах россиянам, как правило, в этом аристократическом занятии ничего не светит. Однако иногда случаются истории, которые заслуживают внимания. Особенно в наш весьма агрессивный период истории, когда люди выясняют отношения друг с другом, можно хотя бы животных оставить в покое и не затягивать в спираль насилия.
Российская всадница Ксения Костыгова (по крайней мере так считает Федерация конного спорта России) не сдержалась. На соревнованиях по конкуру в Ярославле она несколько раз ударила своего коня по имени Лорд Кельвин хлыстом и рукой после выступления — и схлопотала дисквалификацию на два года. Удары пришлись в шею и морду лошади, инцидент был зафиксирован на видео. Зрители даже крикнули Костыговой: «Эй, остановись, ты что делаешь!» — а сама Ксения ушла из поля зрения после выяснения отношений (что логично, ее выступление было завершено).
Зрители позже даже написали петицию. В ней говорилось, что спортсменка бьет свою лошадь уже не первый раз. Моменты, по словам авторов, и ранее попадали на видео, за что Ксению уже отстраняли от соревнований. И федерация конного спорта довольно быстро приняла жесткое решение о двухлетней дисквалификации.
— То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия. Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо. Допускается не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. И то эти действия являются не чем иным, как подсказкой, когда лошадь не понимает сигнала, — сказал главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий в разговоре с ТАСС.
Казалось бы, все очевидно. Но дальше началось самое интересное. Действительно, скорость принятия решения федерацией может вызвать подозрения. Но ответ Костыговой оказался еще более странным, чем можно больше ожидать. Она обратилась в полицию с заявлением на своих «завистников».
— Я не считаю свои действия верными, но на видео невозможно идентифицировать меня как личность, поэтому все дисциплинарные меры ко мне, которые основаны только на том, что написано в интернете, несправедливые. Я считаю, что такой орган, как ФКСР (федерация. — Прим. «СЭ»), не должен идти на поводу у толпы. С людьми, которые намеренно меня подставили, будет разбираться МВД. Это какие-то завистники. Я знаю [этих] людей, и что они сделали это специально, я тоже знаю, и что они против меня что-то имеют, хотя я уже давно ни с кем не общаюсь.
Я считаю, что верить на слова людям в интернете и выносить какие-либо вердикты на основании куска видео — это непрофессионально. Мы обратились [в полицию] насчет разжигания ненависти и травли. Сейчас мои аккаунты подверглись спам-атаке. Поступают угрозы здоровью, что меня надо избить, убить и так далее. В общем, всякие вещи. Самый гуманный человеческий род на свете. Причем никто не спросил меня лично, почему так случилось и так далее. Ну раз люди верят всему, что пишут в интернете, мне очень жаль, — сказала она в интервью изданию «Подъем».
Причем осталось непонятным:
1) Какие свои действия она тогда считает неверными?
2) Так все же она на видео или Ксения цепляется за формальные предлоги?
3) Почему она не оспаривает дисквалификацию? А по ее словам, она не собирается это делать, а во время отстранения планирует... заниматься своими лошадьми (остается им пожелать здоровья).
Прямо классика русских поговорок: я не я, и лошадь не моя.
Добавим, что сейчас МОК обсуждает замену конного спорта в программе пятиборья на Олимпиаде — после того как в Токио лидер соревнований немка Анника Шлой не смогла совладать с конем Saint Boy и тренер немцев Ким Райзнер решила пару раз врезать лошадке кулаком. Может, и вместо конкура уже наконец перейдем на хоббихорсинг?