Шведский фрирайдер избежал попадания под лавину

Шведский фрирайдер Сверре Лильеквист показал настоящие чудеса храбрости при спуске с горы. Несмотря на сходящую прямо за ним лавину, он исполнил сложный трюк с кувырком и завершил свое выступление без травм.

Лильеквист выступал в рамках соревнований, проводимых под эгидой Swatch Skiers Cup-2013. Начал свое выступление спортсмен буднично, без каких-либо эксцессов.

Первый его соскок с естественного трамплина вышел спокойным, но почти сразу после этого с горы пошла лавина, и уже следующий свой соскок и переворот Лильеквист совершал, когда в спину ему напирал снежный буран.

Вскоре после этого спуск шведа был завершен, и, к счастью, все обошлось без неприятностей. Ролик с выступлением Сверре собрал в интернете почти 1,5 миллиона кликов.