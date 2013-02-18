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18 февраля 2013, 23:29

Шведский фрирайдер избежал попадания под лавину

Дмитрий АФОНИН
Корреспондент
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Шведский фрирайдер Сверре Лильеквист показал настоящие чудеса храбрости при спуске с горы. Несмотря на сходящую прямо за ним лавину, он исполнил сложный трюк с кувырком и завершил свое выступление без травм.

Лильеквист выступал в рамках соревнований, проводимых под эгидой Swatch Skiers Cup-2013. Начал свое выступление спортсмен буднично, без каких-либо эксцессов.

Первый его соскок с естественного трамплина вышел спокойным, но почти сразу после этого с горы пошла лавина, и уже следующий свой соскок и переворот Лильеквист совершал, когда в спину ему напирал снежный буран.

Вскоре после этого спуск шведа был завершен, и, к счастью, все обошлось без неприятностей. Ролик с выступлением Сверре собрал в интернете почти 1,5 миллиона кликов.

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