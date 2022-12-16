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16 декабря, 21:04

Американский скейтбордист Мартинез рассказал, почему решил выступать за сборную России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Американский скейтбордист Ивон Мартинез рассказал, как получил российское гражданство.

«Моя мама родилась в России — в Санкт-Петербурге, но переехала в Америку около 30 лет назад. Все мои родственники по маминой линии живут в России. Я сам родился в Лас-Вегасе, но, когда мне было десять лет, мама сделала мне и российское гражданство тоже, чтобы я мог спокойно приезжать сюда и видеться с семьей», — приводит слова Мартинеза «Газета.Ru».

Также он объяснил, почему принял решение выступать за сборную России.

«Просто почувствовал, что это правильно, потому что моя мама — из России, мои корни идут из этой страны, и я вырос в доме, где была российская культура. Так что мне казалось правильным представлять Россию», — сказал Мартинез.

В сентябре президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал, что Мартинез попросил принять его в сборную России, написав сообщение в соцсетях организации.

Источник: «Газета.Ru»
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