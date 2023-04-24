Бычков сообщил, что Международная федерация скалолазания должна решить вопрос допуска россиян до лета

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков заявил, что Международная федерация скалолазания к лету должна решить вопрос допуска российских спортсменов на международные старты.

«Диалог с международной федерацией постоянно ведется. Сейчас мы примерно раз в две недели проводим встречи в онлайн-режиме. Ситуация меняется в лучшую сторону, но все упирается в то, что скажет Международный олимпийский комитет (МОК), ведь скалолазание в программе Олимпийских игр совсем недавно появилось, там ждут более четких критериев. На данный момент мы договорились, что до лета они примут решение, потому что после пройдет чемпионат мира, а если к нему нас не допускают, то и соревноваться нигде не остается», — приводит ТАСС слова Бычкова.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.