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Сегодня, 15:42

Чемпионы X-Games и основатель паркура выступят на Дне московского спорта 6 июля

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Французский актер и основатель мирового паркур-движения Давид Белль посетит День Московского спорта в «Лужниках», сообщили «СЭ» в пресс-службе Москомспорта.

Известный каскадер пообщается с поклонниками в зоне фан-встреч. Белль играл в легендарном французском фильме «13-й район» и был героем серии видеоигр Dying Light (англ. «Умирающий свет»).

В олимпийском комплексе «Лужники» также появятся площадки по мотофристайлу, биг-эйру и самокатному спорту, где российские и зарубежные райдеры покажут лучшие трюки. Среди хедлайнеров шведская звезда снегоходного фристайла и пятикратный чемпион международного турнира X-Games Даниэль Бодин, основоположник мотофристайла в России, многократный участник чемпионатов мира по FMX Алексей Колесников, призер международных соревнований и член сборной России по BMX-фристайлу Ирек Ризаев.

В рамках Дня московского спорта на территории «Лужников» также будут открыты более 20 тематических спортивных площадок, посвященных экстремальным видам спорта, стритболу, стретчингу, настольному теннису, шахматам, футболу, воркауту, фехтованию, фигурному катанию, рыболовному спорту и сборке кубика Рубика.

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