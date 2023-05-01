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Сегодня, 09:54

Член сборной Турции по парапланеризму погиб во время учебного полета

Мария Гусева
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Член сборной Турции по парапланеризму Оркут Байсал погиб, выполняя полет в районе города Фетхие в провинции Мугла, сообщает DHA.

По информации источника, 39-летний Байсал осуществлял полет со своим учеником, стартовав с точки 1700 метров на горе Бабадаг. Одновременно с точки 1200 метров стартовал британец Томас Айткен.

В 20 метрах от земли парашюты Байсала и Айткена сцепились и ударились в здание отеля, после чего парашютисты упали у бассейна.

На место происшествия были направлены бригады медиков. Байсал скончался на месте, его ученика и Айткена доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

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