Федерация альпинизма России окажет помощь родным погибшей альпинистки Оленевой

В Федерации альпинизма России сообщили «СЭ», что окажут помощь родственникам альпинистки Надежды Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

15 октября главный тренер сборной России Павел Шабалин сообщил ТАСС о смерти Оленевой.

«Тело находится под снегом. Сошла лавина прям на то место, где находилась Надежда. Спасательные операции будут продолжаться, пока не будет транспортировано тело спортсменки. Федерация окажет помощь родным, после того как тело Оленевой извлекут из-под снега», — сказали «СЭ» в пресс-службе федерации.

37-летняя спортсменка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Она сорвалась с высоты более 6000 метров.