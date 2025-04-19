Хафтор Бьернссон отказался от рекорда по становой тяге

Хафтор «Гора» Бьернссон отказался от рекорда по силовому экстриму на Siberian Power Show. Спортсмен планировал поднять штангу весом в 502 кг, но отказался от третьей попытки, остановившись на 425 кг.

Представитель Хафтора Мэт Родес объяснил отказ тем, что для победы в соревнованиях было достаточно двух попыток.

Рекорд 501 кг в становой тяге также принадлежит Хафтору Бьернссону. Он установил его в 2020 году. Спортсмен также известен по роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов».