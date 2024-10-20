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Итальянская серфингистка погибла в Индонезии от удара рыбы-меч

Алина Савинова
Джулия Манфрини.
Фото Global Look Press
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Итальянская серфингистка Джулия Манфрини скончалась в Индонезии при трагических обстоятельствах, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что 18 октября 36-летняя спортсменка занималась серфингом в водах островов Ментавай в Западной Суматре. Навстечу ей выпрыгнула рыба-меч, которая ударила ее в грудь.

В полиции Суматры заявили, что Манфрини подала сигнал о помощи двум людям. Они оказали ей первую помощь и доставили ее в ближайший медицинский центр. Однако спасти девушку не удалось. Согласно медицинскому заключению, серфингистка получила ранение грудной клетки глубиной около пяти сантиметров.

По информации зарубежных источников, данный инцидент не является единичным случаем в Индийском океане. В 2023 году при аналогичных обстоятельствах погиб американец Эрик Сорекер, а в 2022-м 16-летнему мальчику, который был ранен в шею рыбой-иглой, удалось выжить после операции.

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