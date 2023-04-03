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Сегодня, 13:38

Международная федерация скалолазания обсудила вопрос допуска российских спортсменов

Алина Савинова
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Международная федерация скалолазания (IFSC) на генеральной ассамблее обсудила вопрос допуска российских спортсменов к турнирам. Решений по этому вопросу не было принято.

«Генеральная ассамблея IFSC в Сингапуре обсудила этот вопрос, но никаких решений принято не было. Приостановка членства федераций скалолазания России и Белоруссии остается в силе», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы IFSC.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17435163
Скалолазание
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