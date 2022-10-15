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Сегодня, 12:57

Минспорт согласовал выезд российских парапланеристов в Индию на международный турнир

Президент Объединенной федерации спорта сверхлегкой авиации России Александр Архиповский сообщил, что сборная России по параплану примет участие в международном турнире в Индии.

«Сборная едет на турнир в Индию, Минспорт согласовал участие в нем российской команды. Естественно, что наша команда едет туда, чтобы добиться максимального результата, но за медали ей будет сложно побороться, к сожалению. Сейчас мы не самая сильная сборная, хотя в личном зачете у нас есть один спортсмен, который способен достойно конкурировать с лидерами», — приводит слова Архиповского ТАСС.

Старший вице-президент по спорту Евгения Белова отметила, что турнир в Индии пройдет не под эгидой Международной авиационной федерации, организация не признает этот турнир. По ее словам, сейчас организовываются соревнования в дружественных странах, которые поддерживают и повышают уровень спортивного мастерства Российской сборной.

Турнир в дисциплине «параплан — парящий полет» пройдет с 16 по 26 октября. В нем примут участие семь российских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/16065475
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