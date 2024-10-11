На Эвересте обнаружили останки альпиниста, покорявшего гору 100 лет назад

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Команда журнала National Geographic обнаружила на склонах Эвереста фрагменты останков, принадлежавших британскому альпинисту Эндрю Ирвину, который погиб при восхождении вершины 100 лет назад.
На леднике Ронгбук оказались ботинок и фрагменты ноги альпиниста. На носке было вышито имя «А. К. Ирвин». В настоящее время в сотрудничестве с родственниками изучается ДНК останков.
Ирвин пропал без вести в 1924 году вместе со своим напарником Джорджем Мэллори. Они первыми пытались добраться до вершины Эвереста. Их экспедиция — одна из главных загадок альпинизма, поскольку до сих пор неизвестно, погибли ли они при восхождении или при спуске.
С начала экспедиции по покорению Эвереста на горе погибли более 300 человек. Успешно поднялись на высоту 8848 метров над уровнем моря более 11 тысяч человек.