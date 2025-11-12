Видео
12 ноября, 16:50

Одинцов стал первым российским альпинистом, получившим премию «Золотой ледоруб»

Анастасия Пилипенко

Российский альпинист Александр Одинцов удостоен премии «Золотой ледоруб» за достижения в карьере, сообщила пресс-служба премии.

Эта награда присуждается альпинистам, которые демонстрируют преданность своему делу, креативность и влияние на международное альпинистское сообщество. Организуют ее французский журнал Montagnes Magazine и ассоциация альпинистов Groupe de haute montagne.

Одинцов стал первым россиянином, удостоенным этой награды. Под его руководством с 1995 по 2011 год были покорены девять вершин, включая горы в Гималаях и на Памире.

  • С детства за Уралмаш!

    Список альпинистов, удостоенных международной награды "Золотой ледоруб" (из России): 2017 год - Дмитрий Головченко, Дмитрий Григорьев, Сергей Нилов 2015 год - Александр Гуков, Алексей Лончинский 2013 год - Александр Ланге, Дмитрий Головченко, Сергей Нилов И далее - 2005, 2004, 2002, 1998... Анастасия Пилипенко, это не считается?

    12.11.2025

