Одинцов стал первым российским альпинистом, получившим премию «Золотой ледоруб»

Российский альпинист Александр Одинцов удостоен премии «Золотой ледоруб» за достижения в карьере, сообщила пресс-служба премии.

Эта награда присуждается альпинистам, которые демонстрируют преданность своему делу, креативность и влияние на международное альпинистское сообщество. Организуют ее французский журнал Montagnes Magazine и ассоциация альпинистов Groupe de haute montagne.

Одинцов стал первым россиянином, удостоенным этой награды. Под его руководством с 1995 по 2011 год были покорены девять вершин, включая горы в Гималаях и на Памире.