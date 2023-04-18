Покоривший 10 раз Эверест альпинист погиб при спуске с пика Аннапурна в Непале

Британский альпинист Ноэль Ханна погиб при спуске с гималайского горного массива Аннапурна в центральной части Непала, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на U.S. News & World Report.

Ханна поднялся на пик Аннапурны высотой 8091 м в Непале 17 апреля и умер ночью в лагере после спуска с вершины. Точная причина смерти спортсмена не сообщается. Известно, что альпинист скончался не в результате падения.

56-летний Ханна десять раз покорял высочайшую вершину мира — Эверест.

Пик Аннапурны известен частыми лавинами. По данным источника, на него взбирались 365 человек. При этом 72 погибли.